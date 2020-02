Migranti: richiesta archiviazione Mare Jonio, Casarini 'ecco perché non ci dirigemmo in Libia' (2)

(Adnkronos) - "In sostanza, dopo il salvataggio dei naufraghi, Mare Jonio non poteva dirigersi verso la Libia - dice il pm nella richiesta di archiviazione per Casarini e il comandante Pietro Marrone - allo stesso modo appare giustificabile la scelta di non dirigersi verso Malta, date anche le precedenti esperienze vissute dall'equipaggio della stessa nave Mare Jonio poiché Malta non forniva le garanzie necessarie per poter portare a termine in sicurezza il salvataggio dei naufraghi. Allo stesso modo, per le ragioni sopra esposte, anche la scelta di non dirigersi in Tunisia è giustificata e comprensibile".