Migranti: Delrio, 'urgente riscrittura dl Sicurezza'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "La riscrittura dei decreti sicurezza è urgente per ripristinare percorsi di inserimento e procedere poi a una nuova legge sull'immigrazione che possa garantire solidarietà e sicurezza. Perché il tema non venga più usato per propaganda elettorale". Lo scrive su twitter il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, riprendendo un suo intervento a Tagadà su La7.