Mafia Capitale, Procura Generale ricorre su scarcerazione Buzzi

Roma 30 gen (Adnkronos) - La Procura generale della Corte d’appello di Roma ha presentato ricorso contro la scarcerazione di Salvatore Buzzi, messo ai domiciliari lo scorso dicembre dopo 5 anni di carcere in seguito all'istanza presentata dai suoi legali alla luce della sentenza della Cassazione sul processo Mafia Capitale che ha fatto cadere l'accusa di mafia. Buzzi dal canto suo oggi ha ricusato il collegio del Riesame, presieduto da Bruno Azzolini, che avrebbe dovuto valutare il ricorso ma che in passato si era già espresso nei confronti dell’ex ‘ras’ delle cooperative, confermando di fatto l’impianto accusatorio. "A seguito di verifica presso la cancelleria i miei difensori hanno potuto apprendere che il collegio che deciderà sugli appelli è il presidente Bruno Azzolini - si legge nella dichiarazione di ricusazione - lo stesso magistrato che, in qualità di presidente ed estensore, si è espresso sulla mia vicenda cautelare diverse volte (…) con affermazioni e considerazioni che reputo gravemente lesive per la mia persona e, comunque, testimonianza del grave pregiudizio che il dottor Azzolini nutre nei miei confronti".