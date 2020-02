Iv: Renzi, 'in questi mesi Italia ferma in stagnazione'**

Roma, 30 gen.(Adnkronos) - "L'1 e il 2 febbraio Cinecittà accoglie la prima assemblea nazionale di Italia Viva. Cinecittà è il luogo dei sogni, è il luogo in cui sogni prendono forma e allora sarà bellissimo ragionare e riflettere tutti insieme di come costruire il sogno di un'Italia che finalmente torna a crescere anzichè star ferma nella stagnazione di questi mesi". Lo dice Matteo Renzi in uno spot sui social sull'assemblea di Italia Viva che si terrà nel week end a Roma con lo slogan 'Buongoverno vs Populismo'.

"Per farlo -aggiunge- proponiamo l'immagine del 'Buon governo', il buon governo contro il populismo, lo stesso che ci ha fatto vincere in Emilia Romagna. Il buon governo che permettere di riflettere su giustizia, economia, infrastrutture, tasse in modo originale e innovativo".