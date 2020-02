Governo: P.Chigi, 'piano per agenda 2023, remiamo tutti in stessa direzione'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Con le forze di maggioranza abbiamo definito un piano per l’Agenda 20/23 partendo dal Programma di governo. Inizieremo subito formando gruppi di lavoro che faranno la sintesi delle varie proposte sulle riforme e le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di governo. Partiremo dalle priorità da realizzare già quest’anno per rispondere alle urgenze del Paese e rilanciare l’azione dell’Esecutivo. Remiamo tutti nella stessa direzione in piena convergenza e con un percorso comune". Così in una nota di Palazzo Chigi.