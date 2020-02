Governo: Conte, 'verifica? Tantissimo da fare, accelerare su occupazione'**

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Sul tavolo del primo appuntamento della verifica di governo, nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi, i temi saranno "tantissimi, per ogni settore di attività -dalle infrastrutture all'università e alla ricerca, alla sicurezza, agli interventi in campo fiscale- abbiamo tantissimo da fare. Uno dei temi forti sarà l'occupazione: dobbiamo crescere il Paese e far lievitare l'occupazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine della sua visita a Sofia.

A chi gli chiede se nel confronto entrerà anche il nodo prescrizione, "dobbiamo riformare un paese e voi parlate spesso di prescrizione - risponde il presidente del Consiglio - che è un tassello di una riforma più complessa" volta ad "accelerare la riforma del processo penale".