Getlink: dal primo luglio Leriche Ceo, Gounon resta presidente non esecutivo

Parigi, 30 gen. (Adnkronos) - Yann Leriche dal primo luglio sarà il nuovo Ceo di Getlink, la società che gestisce il tunnel sotto la Manica. Jacques Gounon, l'attuale Ceo, sarà presidente non esecutivo del Cda. Lo rende noto Getlink, la società di cui Atlantia detiene una quota del 15,49%.

"Con una capitalizzazione in borsa di oltre 8 miliardi di euro - sottolinea Gounon - Getlink ha cambiato dimensione. Ho tutta la mia fiducia in Leriche per proseguire e ampliare il gruppo. Lo accompagnerò affinché questa transizione sia un successo".