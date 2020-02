Fincantieri, Matarazzo, "Al lavoro su navi del futuro"

Ancona, 30 gen. (Adnkronos) - “Stiamo già lavorando alle navi del futuro, investendo in innovazione e tecnologia”. Ad affermarlo il direttore generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri Luigi Matarazzo, durante la presentazione ad Ancona della nuova Seven Seas Splendor, seconda nave da crociera extra lusso realizzata da Fincantieri, annuncia nuovi investimenti e nuovi prototipi da parte del gruppo, con un occhio particolare anche all'ambiente. “Stiamo lavorando alla realizzazione di nuovi sistemi di propulsione, basati sul dual fuel, con l'utilizzo, oltre alla nafta, di Lng (ndr il combustibile fossile più pulito al mondo). Inoltre abbiamo in lavorazione tre diversi prototipi destinati a differenti fasce di mercato, tra cui una nave da 176 mila tonnellate di stazza che verrà consegnata nel 2023”.