Falck Renewables: Ppa per vendere energia da impianto eolico Hennoy

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Falck Renewables, tramite la sua controllata Falck Renewables Vind As, annuncia la firma di un contratto Power Purchase Agreement (Ppa) per la vendita del 70% dell’elettricità prodotta dal suo impianto eolico di Hennøy (Norvegia) a uno dei più importanti player energetici in Europa. Il contratto, della durata di 10 anni, consente a Falck Renewables di fissare il prezzo nel mercato scandinavo del 70% della produzione di uno dei suoi impianti di recente costruzione.

Il parco eolico di Hennoy (50 MW), situato nel comune di Bremanger sulla costa occidentale della Norvegia ed entrato in esercizio a dicembre 2019, genererà circa 170 GWh di elettricità all’anno, sufficiente a coprire il fabbisogno di 8.700-10.900 famiglie.

"Siamo soddisfatti della firma di questo Ppa a lungo termine in Norvegia con uno dei più importanti player europei, che permette di stabilizzare i ricavi del nostro impianto per i prossimi dieci anni e rappresenta un importante traguardo nella strategia di sviluppo nei Paesi scandinavi", commenta Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables.