Ex Ilva: Conte, 'c'è progetto accordo, presto possibile incontro con Mittal'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Sull'ex Ilva "ci stiamo aggiornando, torneremo ad aggiornarci. C'è un progetto di accordo, ci sono ancora dettagli da definire". Così il premier Giuseppe Conte, a margine del suo viaggio a Sofia.

Con Mittal "dovevamo incontrarci a Davos, poi ho rinunciato per impegni a Roma", ma "siamo in contatto, non è da escludere che nei prossimi giorni ci vedremo, lui ha dato disponibilità a venirmi a trovare".