E.Romagna: Bonaccini, 'Salvini bravo a parlare di problemi, io a risolverli'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Ho vinto perché ho parlato di Emilia Romagna, ho raccontato quello che avevamo fatto e i nostri progetti per il futuro. Salvini è molto bravo a parlare dei problemi, io a risolverli". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a Otto e mezzo su La7.

""Gli spin doctor giustamente mi hanno consigliato di parlare più dell'Emilia Romagna che di Salvini. Anche perché io giocavo in casa, Salvini invece era ospite. Mi hanno dato una mano soprattutto ad usare i social in maniera tale da raggiungere anche altre persone ma abbiamo vinto per la forza del nostro programma".