Centrodestra: Paroli (Fi), 'no a tiro bersaglio Lega contro alleati'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Basta tirare frecce addosso agli alleati. Agli amici della Lega, che anche oggi puntano l'indice contro altri tranne che verso se stessi, consiglierei un'analisi più realistica del voto dell'Emilia Romagna. Ad iniziare da Bologna, dove pure il nostro candidato presidente era 'di casa' essendo anche consigliere comunale, e dove la Lega non ha brillato". Lo afferma Adriano Paroli, commissario Fi in Emilia Romagna.

"E che dire -aggiunge- del voto disgiunto compiuto anche dall'elettorato di Lega e Fdi? L'analisi del voto va fatta con serietà, non riducendola a valutazioni semplicistiche. Il tiro al bersaglio non è solo vile e lesivo dei rapporti tra alleati, ma è soprattutto inutile, perché non pone le condizioni per vincere la prossima volta".