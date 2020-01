Sicilia: Anci, 'voto 19 aprile per ex province pone fine a stato di incertezza'

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - "Accogliamo positivamente la notizia relativa alla indizione delle elezioni di secondo livello per il 19 aprile in quanto riteniamo che si possa dare finalmente voce ai territori ponendo fine a uno stato di incertezza che va avanti da troppo tempo". Così il presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando e il segretario generale Mario Emanuele Alvano. Il governo regionale ha fissato per il 19 aprile 2020 la data delle elezioni di secondo livello per le ex province e per le città metropolitane. Alle urne saranno chiamati tutti i sindaci e i consiglieri dei cosiddetti enti di aria vasta, mentre a Palermo, Catania e Messina verranno eletti solo i consigli in quanto il sindaco coincide, di diritto, con il primo cittadino dei tre comuni.

"Auspichiamo - continuano Orlando e Alvano - che adesso si possa finalmente realizzare un raccordo più forte fra città metropolitanie, liberi consorzi e Comuni, in un momento particolarmente delicato nel quale sono previste importanti risorse per investimenti nei territori e al contempo però permane una debolezza strutturale sul piano delle risorse ordinarie".