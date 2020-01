Maltempo: Conte, 'altri 208 mln, massima attenzione governo'**

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Via libera oggi dal Cdm a ulteriori 208 milioni di euro per le 12 regioni colpite dal maltempo a novembre: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Dal Governo sempre massima attenzione". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte, al termine del Cdm.