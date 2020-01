Fisco: Conte, 'propaganda getta ombre ma ridotte tasse a lavoratori'**

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Nella legge di bilancio abbiamo destinato 3 miliardi di euro per il 2020, che crescono fino a 5 miliardi di euro a partire dal 2021, allo scopo di ridurre il cuneo fiscale interamente a beneficio dei lavoratori. A dispetto di quanto una certa propaganda ha sostenuto, questa misura è la prova che la nostra manovra economica riduce davvero le tasse per famiglie e lavoratori". Lo ha rivendicato, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro con i sindacati in corso a Palazzo Chigi.