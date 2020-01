Sicilia: Musumeci, 'in un anno 14 mln di opere progettate da ufficio speciale Regione' (2)

(Adnkronos) - "Continueremo ad offrire - ha assicurao il governatore - con sempre maggiore impegno e celerità il nostro supporto a tutte quelle amministrazioni che, per mancanza di risorse, sia umane che economiche, non riescono a realizzare opere che la collettività attende spesso da tanti anni e che servono a garantire sicurezza o a rimuovere forti disagi. I progetti, tra l'altro, sono indispensabili per accedere a finanziamenti che altrimenti rischiano di essere perduti in modo definitivo".

L'Ufficio speciale per la progettazione opera attraverso la stipula di apposite convenzioni e offre il proprio intervento a costo zero grazie a un'equipe composta da diciotto tecnici. Nel 2020 si prevede di completare trenta ulteriori progettazioni esecutive a beneficio di enti locali e istituzioni regionali. "Com’è ovvio - chiarisce il presidente Musumeci - oltre che dell’Ufficio speciale, l’amministrazione regionale si avvale anche di professionisti esterni, incaricati secondo le procedure consentite dalla legge. Una ulteriore opportunità di lavoro offerta a tanti giovani tecnici che soffrono la difficile congiuntura".