Prescrizione: Iv, 'non escluso voto con opposizioni anche in aula su Costa'**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Vedremo. Noi votiamo nel merito come sempre". Lucia Annibali di Italia Viva, membro della commissione Giustizia, risponde così a chi gli chiede se Iv potrebbe votare con le opposizioni sulla pdl Costa anche in aula alla Camera il prossimo 27 gennaio. "Stupisce piuttosto chi cede su principi costituzionali in nome di future alleanze. Noi abbiamo uniti i nostri voti alla destra? Vorrei ricordare che la riforma Bonafede è stata fatta durante il governo gialloverde da M5S e Lega. Noi vogliamo tornare alla riforma Orlando".