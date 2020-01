Prescrizione: Della Vedova, 'M5S in declino detta agenda a Pd'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Sulla prescrizione si gioca una battaglia di civiltà giuridica che non riguarda le prossime settimane ma i prossimi anni. Perché cambiare idea sulla Legge Bonafede e sul populismo giustizialista? Per puntellare una maggioranza fragile? Così, il M5S che perde consenso nel paese, detta l’agenda nel palazzo: come Italia Viva, anche il PD si opponga a questo scempio e voti l’emendamento di Più Europa al milleproroghe che ne prevede la sospensione”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.