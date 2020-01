Prescrizione: Costa a Bonafede, 'sarà lei a finire isolato e in minoranza'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Signor ministro Bonafede, scommettiamo che il 27 gennaio, in aula, sarà lei ad essere isolato ed a finire in minoranza? Scommettiamo che tantissimi deputati della maggioranza, quando avranno l’opportunità di esprimersi liberamente, manderanno in soffitta la sua riforma?". Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro.

"Scommettiamo che i veri garantisti non accetteranno di essere complici dell’omicidio del processo penale? Signor Ministro, ha ancora 10 giorni di tempo per proporre una soluzione seria. Ci lavori. E lasci perdere il ridicolo 'lodo Conte', che non diventerà mai legge”.