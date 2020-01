Prescrizione: Conte, 'Iv valuti nel merito testo su riforma processo'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Con il ministro Bonafede si lavora per la versione definitiva" della riforma del processo penale, "ciascuna forza politica sarà invitata a valutare in modo non pregiudiziale e preconcetto una parte rispetto al tutto, parliamo di una riforma complessiva. Offriremo a tutte le forze politiche una riforma complessiva, l'abbiamo potenziata in alcuni aspetti e abbiamo raccolto anche i suggerimenti che sono arrivati, anche da Iv. Ora mi aspetto che Iv possa valutarla nel merito: esaminiamo la versione ultima nel merito, questa è la cosa più importante. A me interessa portare una riforma che acceleri i tempi della giustizia, dentro ci sarà anche la prescrizione ma non solo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, oggi ad Algeri dove ha incontrato il primo ministro della Repubblica Algerina, Abdelaziz Djerad, e a seguire il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune.

"Non mi piace parlare di prescrizione - ha puntualizzato il premier - Quella è una norma in un disegno più complessivo". Quel che interessa "ai cittadini è una giustizia più efficiente. Nell'ultimo incontro abbiamo trovato una formula, una sintesi che tiene conto dell'apporto di tutte le forze politiche. Quando c'è confronto ciascuno dà il proprio contributo".