Giustizia: Ocf, 'nel distretto di Catania affitti uffici giudiziari superano 1,6 milioni euro' (2)

(Adnkronos) - Ecco qualche cifra: solo la sezione Lavoro della Corte d'appello di Catania costa quasi 800 mila euro l'anno. Mentre il Tribunale di sorveglianza di Catania di via Castorina costa oltre 196 mila euro ogni anno. Gli uffici del giudice di pace di via Imbriani e via D'annuncio costano quasi 170 mila euro ogni anno. Gli uffici del giudice di Pace di Ragusa costa 18.749 mila euro l'anno e l'Unep di Ragusa costa alle casse dell'amministrazione della giustizia quasi 40 mila euro.

A Siracusa la giustizia viene amministrata in un edificio di recente costruzione, in viale Santa Panagia, "in una località agevolmente raggiungibile anche per coloro che provengono da fuori città, struttura certamente ampia e ben organizzata". Per l'Ocf "non mancano tuttavia elementi di criticità, ad esempio riguardo ai servizi igienici per il pubblico, inidonei sia per numero che per condizioni rispetto alle concrete esigenze degli utenti che quotidianamente frequentano il Palazzo". Da ben oltre un anno, infine, "hanno resistito lungo il lato sinistro dell'ingresso principale delle transenne in plastica connesse ad alcuni interventi di manutenzione conclusi da tempo e tuttavia non rimossi".