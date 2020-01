Riforme: M5S, 'fieri voto 18enni a Senato'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Oggi in Commissione Affari Costituzionali del Senato abbiamo compiuto un importante passo verso un traguardo che possiamo definire storico. Con un emendamento di maggioranza abbiamo previsto che abbassa da 25 a 18 anni l'età per votare alle elezioni del Senato, parificandola con quella della Camera. Non solo, con la modifica approvata i 25enni potranno anche essere eletti senatori". Così in una nota le senatrici e i senatori del Movimento 5 Stelle in Commissione affari costituzionali.

"Si tratta di una riforma da sempre sostenuta dal Movimento 5 Stelle di cui siamo fieri. Pur in un contesto molto positivo, che ha visto la convergenza sul tema di forze di maggioranza e opposizione, dobbiamo rilevare il comportamento del presidente di commissione Borghesi della Lega, non improntato a imparzialità ed equidistanza, dal momento che si è spinto a dichiarare ammissibili emendamenti delle opposizioni che nulla avevano a che vedere con l'articolo 58 della Costituzione, oggetto della riforma. Il presidente ha anche dichiarato ammissibili proposte di modifica che prevedevano che il Presidente della Repubblica venisse eletto a suffragio universale e diretto, creando così un pericoloso precedente. Siamo felici per l'approvazione del voto ai 18enni, ma auspichiamo maggiore equilibrio su temi tanto delicati come le modifiche che incidono sulla Costituzione".