Prescrizione: M5S, 'Businarolo ha esercitato diritto, giusto stop pdl Costa'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Votando in Commissione, il presidente Businarolo non ha fatto altro che esercitare un suo diritto, così come stabilito dal regolamento. D’altronde non è certo la prima volta che un presidente di Commissione partecipa al voto”. Così, in una nota, i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione giustizia.

“Siamo soddisfatti per l’approvazione dell’emendamento soppressivo della proposta di legge Costa, anche se dispiace per il voto contrario espresso da Italia Viva. Continuiamo a lavorare per migliorare il sistema Giustizia, a partire dalla riforma del processo penale”.