Prescrizione: Costa, 'maggioranza fa gol con l'arbitro...'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "La maggioranza ha segnato un gol decisivo grazie all'arbitro. E' come se all'improvviso l'arbitro si mettesse a giocare per una della squadre in campo. Finora la presidente della Commissione non aveva mai votato". Lo dice Enrico Costa al termine della riunione della commissione Giustizia in cui è stata bocciata la pdl, a sua prima firma, sulla prescrizione.

"Ma è solo il primo tempo. Il secondo -aggiunge Costa- si giocherà in aula, il 27 gennaio, e siamo sicuri di poter ribaltare il risultato. Per noi è comunque un risultato politico significativo sia perché abbiamo evidenziato il tema, sia le divisioni nella maggioranza".