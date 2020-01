Migranti: Giorgetti, 'su Gregoretti voto politico'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Se quello sulla Gregoretti "non è un processo politico, perché la maggioranza vuole rinviare il voto su Salvini a dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna? Cosa c'entrano? E invece sanno benissimo che il popolo sta con lui e potrebbe indispettirsi per un voto contro Salvini". Lo dice Giancarlo Giorgetti (Lega), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.