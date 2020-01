Messina: 'Con Gallerie d'Italia valorizziamo nostra presenza a Torino'

Torino, 14 gen. - (Adnkronos) - "Dopo aver investito sul grattacielo credo che mancasse quell'elemento che porta a valorizzare il piu' bel punto di Torino, che è piazza San Carlo con una delle cose più importanti che facciamo nel gruppo, che sono le attività culturali". Cosi' il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, che in occasione della presentazione del progetto per il nuovo museo delle Gallerie d'Italia che sarà realizzato a palazzo Turinetti, in piazza San carlo, sede storica della banca e oggi sede sociale, ha aggiunto: "Torino è il luogo dal quale gran parte dell'attività della banca nasce quindi sia doverose per un'azienda come Intesa guardare a questo territorio come territorio strategico"

"E poi la combinazione di avere questo palazzo meraviglioso e un progetto come quello di De Lucchi (l'archietto che ne curera' la realizzazione, ndr) che valorizza anche la possibilità di creare un momento iconico sia stata ottimale"

"Questo unito al grattacielo rende il nostro investimento sulla città veramente un forte essere banca d'impatto per Torino", ha concluso Messina.