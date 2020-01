Mafia: arresti Messina, inquirenti 'contatti tra clan e funzionario Regione'**

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Dall'operazione antimafia che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 94 persone "sono emersi profili di allarmante riconoscimento del ruolo rivestito da alcuni suoi componenti, anche da parte di pubblici ufficiali". "Basti pensare che uno dei membri più attivi della famiglia mafiosa batanese è stato interpellato da un funzionario della Regione Siciliana, in relazione a furti e danneggiamenti di un mezzo meccanico dell’amministrazione regionale, impiegato nell’esecuzione di taluni lavori in area territoriale diversa dal comprensorio di Tortorici". E' quanto dicono gli investigatori. "Ciò a riprova di un forte radicamento della famiglia tortoriciana anche in zone distanti dai territori di origine", dicono.