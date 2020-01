Ex Ilva: A.Mittal conferma a sindacati applicazione contratto integrativo

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Come anticipato per le vie brevi, ArcelorMittal Italia conferma l’applicazione dei trattamenti economici e normativi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale in vigore presso la società Ilva, fino a quando non saranno ridefiniti in un nuovo accordo". Così, a quanto si apprende, ArcelorMittal ha confermato a Fim Fiom e Uilm l’applicazione degli istituti contrattuali. A seguito di ciò le tute blu di Cgil Cisl e Uil hanno annullato l’incontro in programma per il 17 gennaio prossimo con i vertici della multinazionale per discutere proprio del rispetto degli istituti contrattuali da parte di Mittal che nel giorni scorsi aveva disdettato l integrativo per il sito di Genova.