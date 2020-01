Brexit: Conte, 'prioritario vigilare su accordo recesso'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Sulla Brexit "abbiamo concordato sull’elevata priorità sia di vigilare sull’attuazione dell’Accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda i diritti dei cittadini, sia di assicurare pieno e coeso sostegno alla Commissione Europea in vista del negoziato per l’accordo sulle future relazioni tra Unione Europea e Regno Unito". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte.