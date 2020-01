Autonomia: domani audizione Maroni in Commissione regionale

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - L’ex presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, interverrà domani nel corso della seduta della Commissione speciale “Autonomia e riordino degli Enti locali” in programma alle ore 17 in Consiglio regionale della Lombardia. Maroni sarà audito in qualità di componente della “Commissione dei 20” che affianca il ministro, Francesco Boccia, nell’analisi, nello studio e nella valutazione delle norme connesse all’attuazione dell’autonomia ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione e nella valutazione delle Intese con le Regioni. L’audizione della Commissione, presieduta da Mauro Piazza (Forza Italia), avrà luogo nella sala Alda Merini al secondo piano di Palazzo Pirelli.