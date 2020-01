Pd: Zingaretti, 'nostre proposte per Italia, basta picconare, ora ricostruire'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Oggi dal Pd le proposte per un piano strategico per l'Italia. Ora basta picconare e distruggere. È tempo di ricostruire: investimenti verdi, digitale, scuola, conoscenza, infrastrutture, stato sociale, lotta alla burocrazia per creare lavoro e comunità". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.