M5S: Renzi, 'crisi 5 stelle? Solo con spot non si cambiano cose'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Bisogna che si capisca che non è facendo uno post sul taglio vitalizio che cambiano la cose. Io il vitalizio non ce l'ho, Di Maio ce l'ha ancora, io no. Cosa serve all'Italia? Vi accontentate degli spot o andate alla sostanza? Vogliamo sbloccare i canteri? Noi l'1 e il 2 febbraio faremo due giorni di assemblea e presenteremo le nostre proposte". Lo dice Matteo Renzi a L'Aria che Tira rispondendo a una domanda sulla crisi dei 5 Stelle.