Intesa Sp, Messina: ''Siamo primo datore privato di lavoro del Piemonte'

Torino, 14 gen. - (Adnkronos) - "Noi siamo il primo datore di lavoro privato di questo territorio perché qui diamo più lavoro della Fca e della Ferrero e siamo gli unici che stanno portando l'accelerazione in termini di persone che verranno assunte, perché con il progetto dell'assicurazione porteremo centinaia di persone che verranno assunte". Cosi’ il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina in occasione della presentazione delle Gallerie d’Italia -Piazza San Carlo.

"Sentiamo la responsabilità non solo di essere il primo datore di lavoro rimasto in questa regione ma anche quella di poter essere uno dei motori che accelereranno l'occupazione su questo territorio", ha aggiunto sottolineando che "questo territorio, questa città, questa regione, senza Intesa Sanpaolo non esisterebbero. Noi siamo in grado poter portare una accelerazione unica a questi territori, ce ne rendiamo conto e questo vogliamo fare".

"Nel 2020 non vedo delle opportunità fuori da questo territorio che possano esser colte in nessun modo". "Credo che il percorso di concentrazione del settore bancario europeo sarà un percorso che richiederà molto più tempo perché per fare sinergie che sono un presupposto per poter fare le aggregazioni ancora la regolamentazione europea non consente di avere le stesse regole dappertutto", ha concluso.