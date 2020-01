Sanità: Lo Curto (Udc), 'no a declassamento ospedale Castelvetrano'

Palermo, 13 gen. (Adnkronos) - "L’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano non dovrà subire un declassamento. Lo chiede un’intera comunità istituzionale composta da parlamentari nazionali e regionali e dagli amministratori dei Comuni della Valle del Belice che ha fatto sentire una sola voce sottoscrivendo un documento con il quale si auspica che il presidio ospedaliero mantenga ed aumenti le unite operative e implementi anche i posti letto. È in atto un’azione corale senza distinzioni politiche e partitiche che il governo Musumeci sono certa saprà recepire per rilanciare, nel confronto con il Ministero della Salute, la richiesta di deroga al Decreto Balduzzi". Così Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Ars.

"La richiesta univoca di un bacino che raccoglie oltre 100 mila abitanti, qual è appunto la Valle del Belice, e l’emergenza sanitaria che potrebbe conseguire per il grave rischio sismico insistente in quell’area, debbono indurre una seria riflessione - aggiunge - Questa condizione, come già è avvenuto per Rigopiano, è sufficiente per classificare l’ospedale tenendo in considerazione che, in caso di calamità, si attiva proprio in questa area il Com (centro operativo misto intercomunale) per affrontare le emergenze sanitarie".