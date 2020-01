Pop Bari: Bankitalia, valutazioni sui ristori faranno capo ai commissari **

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Le valutazioni sui ristori e le decisioni circa la definizione di accordi transattivi faranno capo ai commissari straordinari". A precisarlo è la Banca d'Italia in un domande e risposte sulla crisi della Banca Popolare di Bari. Per quanto riguarda la possibilità di ipotizzare forme di ristoro per gli azionisti, la Banca d'Italia sottolinea che "si dovrà tenere conto dell’esigenza di individuare forme di ristoro per i casi di collocamento scorretto di strumenti di capitale". Nel 2016 la Banca d’Italia, rileva, "ha svolto verifiche su richiesta della Consob riscontrando violazioni normative poste in essere nella prestazione dei servizi di investimento; a fronte di queste irregolarità la Consob ha irrogato sanzioni alla Banca Popolare di Bari e ai suoi esponenti. Le valutazioni sui ristori e le decisioni circa la definizione di accordi transattivi faranno capo ai commissari straordinari. Per coloro che ritengano di essere stati vittima di collocamenti scorretti sono ovviamente disponibili gli strumenti di tutela giudiziale e stragiudiziale previsti dall’ordinamento".