Pop Bari: Bankitalia, 'non costrinse banca ad acquistare Tercas'**

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Non è vero che la Banca d’Italia costrinse la Banca Popolare di Bari ad acquistare la Tercas. A precisarlo è la Banca d'Italia in una nota. Le banche, sottolinea la Banca centrale, "sono imprese e come tali sono trattate dalla Vigilanza, nel pieno rispetto della loro autonomia. Decisioni come quella di effettuare un’operazione di acquisizione sono di esclusiva competenza e responsabilità degli organi di vertice delle banche. Nei casi di difficoltà di un intermediario, qualora non sia possibile effettuare una ricapitalizzazione sul mercato o non sussistano le condizioni per un’autonoma azione di rilancio, è prassi delle autorità di vigilanza esplorare la possibilità di un acquisto da parte di altre banche, in quanto le operazioni di consolidamento possono creare sinergie e risparmi di costi, salvaguardando la continuità aziendale della banca in difficoltà e irrobustendo il sistema bancario".