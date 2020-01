Ocse: superindice, crescita stabile in maggior parte paesi area

Parigi, 13 gen. (Adnkronos) - Il superindice Ica, che misura le prospettive di crescita nell'area dell'Ocse, segnala "una crescita stabile", "anche se sotto il trend di lungo termine". E' quanto emerge dal superindice diffuso oggi dall'Ocse. Gli indicatori "continuano ad indicare una crescita stabile in Giappone, in Canada e nella zona euro, in particolare in Francia e in Italia".