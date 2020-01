Lombardia: domani in consiglio mozione Lega pro-Israele e contro antisemitismo (2)

(Adnkronos) - La mozione firmata da tutti i consiglieri della Lega in Regione Lombardia (primo firmatario Gianmarco Senna) condanna ogni tentativo di delegittimazione dello Stato di Israele e offre sostegno al suo diritto di difesa da organizzazioni terroristiche e dalle minacce di Paesi che chiedono la sua “eliminazione”. "La mozione - spiega ancora Grimoldi' - impegna la giunta regionale a farsi portatore, presso il Governo nazionale e le istituzioni europee e internazionali, dell’istanza relativa alla stesura di un documento dal quale emerga una definizione chiara di antisemitismo che tenga in considerazione il necessario riconoscimento della legittimità dello Stato democratico di Israele e chiede al Governo nazionale che le realtà firmatarie dell’appello di “Boycott, Divestment and Sanctions” siano escluse da finanziamenti o da qualsiasi altra forma di sovvenzione pubblica".