Domenica In, Eleonora Daniele 'spiazza' Mara Venier

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe tanto se tu facessi da madrina a mia figlia Carlotta". Eleonora Daniele in studio a Domenica In invita Mara Venier a partecipare in quel ruolo importante al battesimo della bimba che nascerà questa estate. Una vera sorpresa per la Venier che non riesce a trattenere le lacrime di felicità. "Ma me lo dici così? Disgraziata" le dice, abbracciandola. "Parleremo in veneto" le risponde Eleonora, facendo riferimento alle loro origini. "Mia madre vorrebbe conoscerti, ma anche tutta la mia famiglia" le dice. Guarda il video su Raiplay.