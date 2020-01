Sardine: Boschi, 'passare dalla protesta alla proposta richiede un salto di qualità'

Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - "Non so i sondaggi su cosa si basino al momento, perché i primi ad escludere che possano trasformarsi in un partito politico sono gli stessi attivisti del Movimento delle Sardine che nascono con la finalità di mobilitare le piazze". Così Maria Elena Boschi sul sondaggio che darebbe le Sardine all'11 per cento. "E' chiaro che passare dalla protesta, sempre molto civile, delle Sardine a una proposta politica richiede un salto di qualità, che è quello che stiamo cercando di fare con Italia Viva - dice - è il compito di chi dà vita a una forza politica. E' quello che faremo in questa campagna elettorale in Emilia Romagna".