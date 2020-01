Pd: Orfini, 'bene Zingaretti ma non sia solo fuffa' (2)

(Adnkronos) - "Non rifonderemo mai il Pd -prosegue Orfini- facendo un congresso con le nostre regole. Che peraltro abbiamo reso più chiuse e restrittive con le ultime modifiche. Vogliamo davvero rifare tutto, come dice Zingaretti? Si stracci lo statuto del Pd, si prenda un foglio bianco e si cominci a ragionare con quel popolo su cosa scriverci sopra. Apriamo una grande riflessione nel paese su cosa voglia dire oggi essere alternativi al sovranismo e su come una forza del genere debba organizzarsi".

"E si sfidi su questo anche chi oggi nel Pd non c'è, chi se ne è andato. Un grande processo di ricomposizione che azzeri le rendite di posizione di tutti. O è questo, o si recupera questa ambizione, oppure stiamo solo facendo finta, ancora una volta. Ma voglio provare a credere che questa volta non sarà così", conclude.