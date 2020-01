Pd: Martina, 'serve rigenerazione oltre liturgie'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Noi già al congresso avevamo proposto l’apertura di un impegno straordinario per un nuovo inizio. Trovo importante che Zingaretti abbia dato un segnale forte oggi. Non fermiamoci ai temi del simbolo e del nome. Serve una rigenerazione oltre le liturgie interne e per me la questione non è nemmeno il tema delle primarie". Lo dice l’ex segretario nazionale Pd, Maurizio Martina, intervenendo a Bologna a una iniziativa a sostegno di Stefano Bonaccini.

"Saranno decisive due condizioni: un’autentica disponibilità all’innovazione radicale delle idee e una forte volontà di generare passione e coinvolgimento attorno al progetto perché non basta un programma. Se tutto invece dovesse rimanere nell’alveo di processi burocratici, anche verso nuovi soggetti della società, sbaglieremmo”.