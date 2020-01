Migranti: Carola Rackete, 'Stati Ue devono adempiere loro dovere di salvare vite'**

Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - “Gli Stati europei devono adempiere al loro dovere di salvare vite umane”. Sono le parole di Carola Rackete, la ex Comandante della Sea watch, che commenta così gli ultimi salvataggi in mare. "In queste ore, nel #Mediterraneo centinaia di persone stanno rischiando la vita a bordo di imbarcazioni insicure, drammaticamente ignorate dalle autorità competenti", scrive su Twitter la nave Sea watch.