Libia: Conte, 'Italia vuole soluzione politica, no agende nascoste'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "L'Italia ha sempre lavorato per una soluzione politica, per contrastare l'opzione militare ritenendo l'opzione politica l'unica prospettiva che possa garantire al popolo libico benessere e prosperità. Non abbiamo altri obiettivi, non abbiamo agende nascoste". Lo dice il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa congiunta con il presidente libico, Fayez al Sarraj, a Palazzo Chigi