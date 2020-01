L.elettorale: Fratoianni, 'modificare radicalmente soglia al 5%'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Sulla legge elettorale serve uno sforzo in più perchè ancora non ci siamo". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana -Leu parlando con i cronisti a margine dei lavori della direzione nazionale del partito in corso a Roma per avviare la fase congressuale di Si.

“Bene che si sia arrivati all’impianto proporzionale - prosegue il parlamentare di Leu - quello che chiediamo da sempre. Male il voler mettere una soglia di sbarramento al 5%. Una soglia irragionevole che rischia di cancellare dalla rappresentanza milioni di cittadini in Parlamento. Questo punto - conclude Fratoianni - dovrà essere modificato radicalmente nelle prossime settimane”.