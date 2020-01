Governo: Zingaretti, 'saldo zero? salvato Italia da catastrofe'**

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Il governo non è vero che si presenta a saldo zero delle sue politiche. Noi siamo stati quelli, e ne sono contento, che in questo mesi hanno battuto di più il tasto della coerenza, dell'unità, evitando in ogni modo le polemiche e chiedendo al governo di darsi una strategia. Lunedì e martedì contribuiremo a questo. Ma va detto che questo governo in questi mesi ha salvato l'Italia della catastrofe economica". Lo dice Nicola Zingaretti intervenendo all'iniziativa dem Nord Face a Milano.