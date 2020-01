Monza: aggressione a Vimercate, accoltellato 47enne

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 47 anni è stato ferito con una coltellata all'addome a Vimercate, in provincia di Milano. Poco dopo le 2 della scorsa notte l'uomo, residente a Vimercate, è stato aggredito e ferito. Il 47enne, riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, è stato portato in ospedale in codice giallo. Sull'aggressione indagano i carabinieri.