Sanremo: Portas, 'Rai non pieghi testa davanti a hater Jabrael'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Amadeus deve battere i pugni sul tavolo e pretendere che Rula sia al suo fianco insieme alle altre donne scelte per questo festival di Sanremo. La Rai non può chinare la testa nei confronti di hater che hanno preso di mira una donna di successo solo perché non italiana. Salini e Foa intervengano immediatamente". Lo afferma il leader dei moderati Giacomo Portas, indipendente di Italia Viva.