Prescrizione: Pisapia, 'abrogare Bonafede, riforma inutile e incostituzionale'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Il tema della Giustizia doveva essere, a mio parere, tra le priorità di questo esecutivo. Sin da subito ho nutrito dubbi su questa alleanza e oggi le profonde differenze su questo tema, e in particolare sulla 'controriforma Bonafede', questi dubbi non solo sono confermati, ma anche aumentati: un’autentica discontinuità rispetto al Governo gialloverde non si è ancora vista”. Lo dichiara Giuliano Pisapia europarlamentare S&L e vicepresidente Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo.

“Il ministro della Giustizia ostinatamente difende una riforma che va a intaccare i princìpi base della nostra Costituzione, che porterà ad allungare i tempi dei processi penali, a diminuire le garanzie per imputati e parte lese. Controriforma voluta dai 5 Stelle e dalla Lega e che aveva visto la netta opposizione del centrosinistra. Una norma, purtroppo già entrata in vigore, che prevede il blocco del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia per chi è stato assolto sia per chi è stato condannato, seppur in maniera non definitiva".

"La realtà ci dice che la prescrizione interviene per il 53% dei procedimenti penali in fase di indagine e per il 22% dopo il rinvio a giudizio, ma prima della sentenza di primo grado e che il 75% degli indagati è innocente".