Soleimani, funerali in Iraq. Poi esequie a Teheran

Teheran, 4 gen. (Adnkronos) - Si terranno a Baghdad e nelle due città sante sciite di Najaf e Kerbala i funerali del generale iraniano Qassem Soleimani, morto in un attacco americano vicino alla capitale irachena. Secondo l'emittente 'Press Tv', il corpo del generale sarà trasferito in Iran dopo le funzioni religiose.

Stando all'agenzia di stampa 'Irna', l'ambasciatore iraniano in Iraq, Iraj Masjedi, ha rivelato dopo un incontro avuto con il primo ministro, Adel Abdul-Mahdi, che gli iracheni hanno insistito nel voler svolgere i funerali di Soleimani a Baghdad. Masjedi ha precisato che la cerimonia onorerà anche le altre vittime del raid, incluso Abu Mahdi al-Muhandis, numero due delle Forze di mobilitazione popolare, coalizione di milizie sciite filo-iraniane. Il vice ambasciatore iraniano a Baghdad, Mousa Tabatabaie, ha precisato che cerimonie si terranno anche a Najaf e Kerbala.Il corpo di Soleimani sarà quindi trasferito in Iran. Le esequie in onore del generale si terranno nella città santa di Mashad, nel nord-est del Paese, e domenica mattina a Teheran, alla presenza anche della Guida Suprema Ali Khamenei, come riporta l'agenzia di stampa 'Mehr'. Il corpo del generale sarà quindi trasferito a Kerman, la città che ha dato i natali a Soleimani.